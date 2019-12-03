Advertisements
Advertisements
Advertisements

مُحلل سياسي يكشف لـ"الفجر" كواليس جديدة حول اغتيال العميد عدنان الحمادي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
الشحات غريب
Advertisements

علق المُحلل السياسي اليمني عبدالعالم حيدرة، على حادثة الاغتيال التي تعرض لها قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، في مديرية المواسط بمحافظة تعز، والتي وأدت إلى إستشهاده بعد إصابته إصابات شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال "حيدرة" في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، إن اغتيال قائد بحجم الحمادي خسارة كبيرة للوطن بشكل عام وتعز بشكل خاص وللشرعية.

وكشف بأن"الحمادي" هو من قاد المعارك ضد مليشيات الحوثي الإيرانية، حتي حقق انتصارات كبيرة، ثم دخل في معارك كبيرة مع حزب الإصلاح، والذي وقف لهم بالمرصاد، مؤكداً على أن هناك خلافات كبيرة بين الإصلاح والحمادي وكل الأحرار الشرفاء بتعز.

وقال إن كل أصابع الاتهام الآن تمضي بتوجيه اتهام لحزب الإصلاح في محاولة اغتياله، موضحاً أن الكثير قالوا إنه لا يوجد أي خلافات مع الحمادي إلا مع حزب الإصلاح بتعز.

وتابع بأنه سارعت مواقع حزب الإصلاح بالتأكيد على أن الحمادي قتل على يد أخوه، قائلاً لا أظن أنه هذه الرواية صادقة، خاصة وانه تم تصفية اخوه.

ويذكر أن العميد ركن عدنان الحمادي من مواليد عام 1968م، قرية يافق بني حماد مديرية المواسط محافظة تعز، متزوج وأب لخمسة أبناء اثنين ذكور وثلاث اناث، والتحق بالكلية الحربية عام 1984م وتخرج منها عام 1987م برتبة ملازم ثاني.

وشغل العديد من المناصب العكرية منها قائد سرية مشاة وقائد سرية دبابات إلى عام 1999، ثم رئيس عملية كتيبة دبابات إلى 2005، ثم نائب تدريب اللواء من 2007إلى 2009، ثم مدير المركز التدريبي معسكر الحمزة إب إلى 2011، ثم مديرمكتب قائد اللواء 35 مدرع إلى 2012، ثم قائد كتيبة دبابات وقائد معسكر الشهيد لبوزة إلى شهر مارس 2015، وفي نهاية شهر مارس 2015 صدر قرار جمهوري من رئيس الجمهورية بتعينه قائداَ للواء 35 مدرع.

يعتبر العميد الحمادي، أول القادة العسكريين الذين رفضوا إنقلاب ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وقاد أولى العمليات العسكرية ضد الميليشيات خلال محاولتها إجتياح مدينة تعز عسكرياً بعد فشلها في إجتياحها مدنياً .

كما يعتبر العميد الحمادي من القيادات العسكرية، التي رفضت محاولات حزب الإصلاح أخونة قوات الجيش في تعز، وأعلنها صراحة أنه لن يسمح بتشكيل أي قوات متحزبة ضمن اللواء 35 مدرع، الذي أعاد تشكيله وأتخذ من مدينة التربة مركزاً له، وهو ما جعله هدفاً مشتركاً للميليشيات الإنقلابية وحزب الإصلاح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مُحلل سياسي عدنان الحمادي الفجر العميد

أخبار تهمك

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ حوالي 5 ساعات

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

ليندمان لـ"الفجر الرياضي": كارتيرون أبلغني بقيادة الزمالك.. ومن الوارد التواجد في جهازه

منذ ساعة و نصف

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 7 ساعات

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ليندمان لـ"الفجر الرياضي" : لو الأمر بيدي سأطلب من كارتيرون رفض الزمالك.. وفايلر طلب نصيحتي

منذ ساعة و نصف

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 23 ساعة

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ يوم

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 30 من ميليشيا الحوثي في تعز

التحالف ينفذ ضربات جوية ضد أهداف حوثية على الحدود السعودية اليمنية

نجاة قائد عسكري بارز من محاولة اغتيال في تعز

نجاة قائد بارز في الجيش اليمني من محاولة اغتيال جنوب غربي تعز

قطر تصعد من دعم ميليشيات الحوثي بالسلاح في اليمن

قطر تصعد من دعم المليشيات الحوثية وحزب الإصلاح في اليمن بالسلاح

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

05:06 م

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

03:24 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

01:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status