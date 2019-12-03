Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:56 م
Advertisements
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
Advertisements
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور "فتحي المجبري"، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع مسار تسوية الأزمة الليبية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري تناول خلال اللقاء مُحددات الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية، مُؤكداً حرص مصر على الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده وتحقيق تطلعاته في بناء دولته، وذلك عبر التوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يدعم استعادة سيطرة مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، ويُساهم في محاربة التنظيمات الإرهابية وإنهاء فوضى الميليشيات في العاصمة طرابلس.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي ثَمّن من جانبه الجهود المصرية المبذولة على صعيد إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما اطلع الوزير شُكري على آخر تطورات الوضع على الساحة الليبية، لا سيما حالة الانقسام الحالية داخل المجلس الرئاسي الليبي، والانتهاكات الأخيرة المُتعلقة بولاية رئيس المجلس بالمخالفة لاتفاق "الصُخيرات" السياسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية مصر سامح شكري تركيا العلاقات المصرية الليبية السراج الخارجية اشرف صبحي اتفاق السراح

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 7 ساعات

ليندمان لـ"الفجر الرياضي": كارتيرون أبلغني بقيادة الزمالك.. ومن الوارد التواجد في جهازه

منذ ساعة و نصف

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

ليندمان لـ"الفجر الرياضي" : لو الأمر بيدي سأطلب من كارتيرون رفض الزمالك.. وفايلر طلب نصيحتي

منذ ساعة و نصف

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ يوم

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ حوالي 5 ساعات

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

منذ حوالي 4 ساعات

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 23 ساعة

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يستقبل الممثل الأممي الخاص إلى ليبيا

عاجل.. بيان لمصر ردا على اتفاق تركيا ورئيس الوزراء الليبي حول المناطق البحرية

عاجل.. مصر تجري اتصالا باليونان وقبرص لبحث اتفاق تركيا والسراج

اتصالات عاجلة لمصر وتحذيرات.. ما هو اتفاق تركيا والسراج العسكري في ليبيا؟

مصر تندد بتوقيع اتفاقية السراج مع تركيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

05:06 م

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

03:24 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

01:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status