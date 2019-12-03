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"3×1".. معلومات لاتعرفها عن صاحب المهن المتعددة كريم فهمي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:58 م
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كريم فهمي
كريم فهمي
لمياء علي
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يحتفل اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الفنان كريم فهمي بعيد ميلاده، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في مشواره الفني.

ويستعرض الفجر الفني في التقرير التالي أبرز المعلومات التي قد لايعرفها المتابعين عن صاحب المهن المتعددة كريم فهمي

نشأته

ولد كريم فهمي في مدينة القاهرةظ، وكان  شقيقه السيناريست الشاب أحمد فهمي.

درس كريم في كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وبعدها دخل إلى عالم الفن بعد اجتهاده في الاختبار الذي وضعه صناع  مسلسل عرض خاص، وذلك لاختيار وجوه جديدة تقوم ببطولة المسلسل.

وظهر فهمي في المسلسل بشخصيته الحقيقية وهى شخصية دكتور الأسنان الذي  يتمنى الدخول إلى عالم الفن ويتنازل عن مهنته من أجل تحقيق هذا الحلم.

ولم يترك فهمي في الحقيقة الطب، بل  شارك أيضًا في كتابة سيناريو فيلم أوضتين وصالة كما قام بتأليف فيلم بيبو وبشير وفيلم مستر آند مسز عويس وفيلم هاتولي راجل الذي قام بالمشاركة في بطولته أيضًا.

وعلى الصعيد الشخصي، فهو متزوج منذ عام 2013، ورزق بطفلتين الأولى كاميليا والثانية ناعومي.
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