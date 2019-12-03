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«كول كورة stream» مشاهدة مباراة الأهلي بني سويف بث مباشر AHLY KORA رابط ماتش الاهلي تايم سبورت HD لايف

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:54 م
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بوابة الفجر
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يقدم الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر ، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق بني سويف في إطار منافسات دور

الـ32 من بطولة كأس مصر.
تقام المباراة في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء على قناتي Time Sports بتعليق محمد الكواليني، وOn Sport HD بتعليق أيمن الكاشف.

جمعت الأهلي وبني سويف 5 مواجهات، بواقع 4 مواجهات في الدوري ومواجهة واحدة في كأس مصر، وكان الفوز حليف الأهلي في المواجهات الخمسة.

الأهلي Vs بني سويف‏.
البطولة : كأس مصر (دور الـ 32).
القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Time Sport .
الملعب : ستاد القاهرة الدولي .
المعلقين : أيمن الكاشف (ON) + محمد الكواليني (Time) .

موعد المباراة :
8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:30 مساءاً بتوقيت مصر .
7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:30 مساءاً بتوقيت العراق .
7:30 مساءاً بتوقيت السودان .
8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:30 مساءاً بتوقيت تونس .
6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:30 مساءاً بتوقيت قطر.
5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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