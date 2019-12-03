محافظ الدقهلية يوافق على ترخيص 28 منشأة صحية

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالموافقة على منح تراخيص مزاولة نشاط لـ 28 مركز طبي جديد لتخصصات متنوعة بنطاق المحافظة.



وطالب محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه بدء عمل المراكز لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين أينما كانوا في أماكن إقامتهم.



وأكد محافظ الدقهلية على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات، وتكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين.



شمل قرار محافظ الدقهلية الموافقة على إصدار ترخيص مزاولة النشاط في مراكز، 16 منشأة في مركز المنصورة،و7 في مركز السنبلاوين،و 2 بمركز نبروه، و2 بمركز طلخا، ومنشأة واحدة ببلقاس.



جاء ذلك بعد اطلاع محافظ الدقهلية على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، الذي يفيد معاينة اللجنة المختصة وإصدار تقرير فنى يؤكد صلاحية المراكز المشار إليها للتشغيل واستيفاءهم لكافة المتطلبات الخاصة من الناحية الطبية والعلاجية.