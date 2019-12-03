هند صبري تشعل أجواء مهرجان مراكش



وعلقت هند صبري، على الصور قائلة: "ما احلى النجاح وما أجمل أن يأتي التكريم من بلد شقيق بالأمس احتفى مهرجان الفيلم الدولي بمراكش بفيلمنا نورا تحلم ونجاحه في المهرجانات الدولية عبر العالم ومازلت احلم ان يكون حلم نورا في دور العرض العربية وان يحبه جمهوره العظيم".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"تستاهلي كل خير" وأضاف آخر "فنانة جميلة وناجحة بكل ما تعنيه الكلمة بالتوفيق في الأعمال القادمة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بيجنن هاللون عليكي".



يذكر أن فيلم "نورا تحلم"، تدور أحداثه حول امرأة تنتمي للطبقة الكادحة في تونس وهي قصة حقيقية، وهو فيلم روائي قصير، وشاركت به خلال مهرجان الجونة في دورته الثالثة، وحصلت من خلاله على افضل ممثلة.



نشرت الفنانة التونسية هند صبري، مجموعة جديدة من الصور لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت هند، خلال الصور واقفة على "الريد كاربت" وسط الجمهور المغربي لالتقاط مجموعة صور، بطريقة الـ"سلفي" معهم وكانت مرتية فستانًا "قطيفة" بأكمام طويلة واسعة، وكان شعرها طويلا منسدلا واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم وأبرزت أنوثتها بحلق وخاتم وأسورة.