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لأول مرة.. سلوى هلال تصدر ديوانين شعر في كتاب واحد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:51 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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تقوم الكاتبة والملحنة سلوى هلال بدمج ديوانين شعر في ديوان واحد، تحت عنوان واحد، أي ثنائية ديوانين شعر في ديوان واحد، وهذه الفكرة أول مرة يقوم كاتب بتناولها حيث لم يسبق لها مثيل.

تعتبر الكاتبة سلوى هلال، هي صاحبة هذه الفكرة التي لم يقوم أحد قبلها بها، ويعد في حد ذاته من قبل التحديث والتطوير في مجال تقديم دواوين الشعر للقارئ.

أعلنت الكاتبة سلوى هلال، من خلال صفحتها الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن قرب موعد صدور ديوانها الجديد الذي يحمل عنوانين معا، وهم "يا أحَّلى من أحَّلى روح"، و"والتْقَّتْ أشواقُنا سَوِيًّا".

يذكر أن هذا الديوان يجمع بين ديوانين أحداهما باللغة العامية، والأخر باللغة العربية الفصحى، الذي يضم العديد من المفاجأت، وأعلنت عن ذلك من خلال تعبيرها عن فرحتها بتلك الخطوة، على حد قولها بموعد طرحه، وبمشاركته لعام 2020 في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
لأول مرة.. سلوى هلال تصدر ديوانين شعر في كتاب واحد
لأول مرة.. سلوى هلال تصدر ديوانين شعر في كتاب واحد
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