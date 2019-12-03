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وزراء مصريون يختتمون بعثة تجارية ناجحة إلى المملكة المتحدة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:36 م
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بوابة الفجر
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اختتمت أعمال البعثة التى استمرت لثلاثة أيام إلى المملكة المتحدة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين والمكونة من وزير النقل المصري كامل الوزير، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيي زكي.

عملت البعثة التي استمرت لثلاثة أيام –التي نظّمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (بيبا)- على تشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل النقل والتعليم والرعاية الصحية.

زار الوزير كامل الوزير المنشأة الصناعية التابعة لشركة بومباردييه في مدينة ديربي. اُختيرت شركة بومباردييه ترانسبورتيشن المملكة المتحدة في شهر مايو لتكون مقدمة أفضل عطاء لقطار المونوريل بالعاصمة الإدارية. يتضمن المشروع خطًا طوله 54 كيلومترًا يربط العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة وخطًا طوله 42 كيلومترًا يربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

 
أوضح السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز تعليقًا على الزيارة: "سعدنا بالترحيب بوفد قوي من الوزراء ورجال الأعمال المصريين في المملكة المتحدة. تمهد الزيارات من هذا القبيل الطريق لتعاون اقتصادي أقوى ورخاء متبادل لبلدينا."

 
صرّح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال خالد نصير: "المملكة المتحدة ومصر شريكان استراتيجيان، حيث تظل الشركات البريطانية من ضمن المستثمرين الرئيسين في مصر. كجزء من دور الجمعية المصرية البريطانية للأعمال فيما يتعلق بدعم النمو المستدام في مصر، تهدف بعثتنا التجارية السنوية الخامسة إلى استكشاف الشراكات المحتملة وفرص الاستثمار الثنائية. عقدت البعثة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى اجتماعات بين شركات".

في وقت سابق من هذا الشهر، شاركت وزيرة التنمية الدولية البريطانية البارونة إليزابيث سوج في منتدى الاستثمار الإفريقي. تثبت زيارة البارونة سوج التزام المملكة المتحدة بالاستثمار في مستقبل إفريقيا. 

من المقرر أن تستضيف المملكة المتحدة –خلال شهر يناير 2020- قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية في لندن، والتي ستجمع القادة السياسيين وقادة الأعمال الأفارقة مع الحكومة والمستثمرين والمؤسسات الدولية البريطانية.

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