"براس ساوند" يفتتح مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي

يشارك اليوم فريق "براس ساوند"، في حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد و الكليات المتخصصة، المقام في السابعة مساء بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، حيث يقدم الفريق اليوم مجموعة من المعزوفات الموسيقية منها : سهر الليالي، رجل البطيخ، كارفان، سي لافي، وغيرها.





يتكون الفريق من 13 عازف و يقوم بأستخدام آلات النفخ المتنوعة مثل : الترومبت، الترمبون، الالتو ساكسفون، التينورساكسفون، الكورنو والباص توبا، بجانب مجموعة من الآلات الايقاعية، مثل: الاسنير درام، البيز درام، الجيمبي، البونجز والكوناج.





وشارك الفريق في عدة حفلات في دار الأوبرا المصرية، وافتتاحات مهرجانات عديدة كافتتاح مهرجان بينالي للفنون التشكلية وافتتاح مهرجان المسرح العربي، كما قدم أكثر من ٦٠٠ حفل في العديد من النوادي والجامعات، بجانب مشاركتهم مؤخرا في حفلي افتتاح وختام بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر و افتتاح مهرجان القلعة الدولي للموسيقي و الغناء في دورته الثامنه و العشرون، بالإضافة إلى ذلك فقد مثل الفريق مصر في عدة محافل دولية منها مهرجان الموسيقى و الغناء في كورسيكه فرنسا.





الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.



