مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

مشاهدة قناة أون سبورت يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف‏ بث مباشر اليوم الثلاثاء 3 / ديسمبر / 2019 كأس مصر، يلتقي فريق الأهلي بفريق بني سويف في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، وسوف تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، ويخوض فريق الأهلي مباراته أمام بني سويف وهو في حالة من الإحباط بسبب الخسارة التي تلقاها خلال مباراته أمام النجم الرياضي الساحلي، ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بهدف مقابل لا شئ، حيث شهدت هذه المباراة طرد اللاعب أيمن أشرف من قبل حكم المباراة والذي جعل الأهلي يواجه غريمه بـ 10 لاعبين فقط طيلة الـ 80 دقيقة، ويحتل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري محققاً الفوز خلال مبارياته ماعدا مباراته أمام النجم الساحلي، فيما يخوض بني سويف مباراته عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية وإعطاء فرصة لعدد من اللاعبين وإراحة البعض استعداداً لمباراته أمام الهلال السوداني ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر لها أن تقام يوم الجمعة القادم.













بطاقة مباراة الأهلي Vs بني سويف‏ .

البطولة : كأس مصر (دور الـ 32).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .

الملعب : ستاد القاهرة الدولي .

المعلق : لم يحدد بعد .





موعد مباراة الأهلي وبني سويف‏:

في تمام الساعة الــ 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .