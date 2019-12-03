«كورة لايف alahly» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الاهليTIME AHLYيلا شوت ماتش الاهليHD

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يستهل نادي الأهلي مشواره في كأس مصر بمواجهة بني سويف في دور الإثنين والثلاثين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ، وذلك على ملعب القاهرة الدولي ، في أول لقاء للشياطين الحمر عقب الهزيمة الإفريقية من النجم الساحلي التونسي.





الأهلي خيب آمال جماهيره وعاد بخسارة مفاجئة أمام النجم الرياضي الساحلي التونسي في رادس يوم الجمعة الماضي بافتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، والتي انتهت بهدف دون رد جاء من هفوة دفاعية قاتلة استغلها المخضرم ياسين الشيخاوي وسددها قوية في شباك محمد الشناوي.





وعانى الأهلي إفريقيا أمام النجم الساحلي فبعد أول 13 دقيقة من المباراة وجد الأحمر نفسه منقوصا من لاعبيه بعد طرد أيمن أشرف عقب كرة أثارت جدلا واسعا، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين، لكنه لم يكن سيئا فقد وصل إلى شباك ضيفه وكان الأكثر رغبة في خطف نقاط المباراة أو على أقل تقدير التعادل في أول مواجهة إفريقية للمدرب السويسري رينيه فايلر.





بطولة الكأس هي كلمة السر في مجئ رينيه فايلر إلى الأهلي فبعد أن خسر القلعة الحمراء أمام بيراميدز في دور الستة عشر من البطولة في النسخة الماضية، وتوديعه للمنافسات قررت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي ليأتي بعدها السويسري على رأس القيادة الفنية ومنذ أن جاء إلى المارد الأحمر لم يتعرض للخسارة سواء في الأدوار التمهيدية بدوري أبطال إفريقيا أو الدوري العام الممتاز كان آخرها أمام الجونة برباعية نظيفة، وجاءت الهزيمة الأولى على الملعب الأوليمبي برادس بهدف دون رد.





التشكيل المتوقع للأهلي أمام بني سويف:





حراسة المرمي : محمد الشناوي.





خط الدفاع : أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.





خط الوسط : أليو ديانج وحسام عاشور وأحمد الشيخ ووليد سليمان وصلاح محسن





خط الهجوم : مروان محسن





موعد مباراة الأهلي وبني سويف اليوم في كأس مصر:





ويلتقي الأهلي مع بني سويف عندما تنتصف الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت عاصمة جمهورية مصر العربية ، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت اليمن ، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي ، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت طرابلس ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت العراق.

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