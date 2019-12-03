Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كورة لايف alahly» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الاهليTIME AHLYيلا شوت ماتش الاهليHD

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
«كورة لايف alahly» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الاهليTIME AHLYيلا شوت ماتش الاهليHD
يستهل نادي الأهلي مشواره في كأس مصر بمواجهة بني سويف في دور الإثنين والثلاثين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ، وذلك على ملعب القاهرة الدولي ، في أول لقاء للشياطين الحمر عقب الهزيمة الإفريقية من النجم الساحلي التونسي.

الأهلي خيب آمال جماهيره وعاد بخسارة مفاجئة أمام النجم الرياضي الساحلي التونسي في رادس يوم الجمعة الماضي بافتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، والتي انتهت بهدف دون رد جاء من هفوة دفاعية قاتلة استغلها المخضرم ياسين الشيخاوي وسددها قوية في شباك محمد الشناوي.

وعانى الأهلي إفريقيا أمام النجم الساحلي فبعد أول 13 دقيقة من المباراة وجد الأحمر نفسه منقوصا من لاعبيه بعد طرد أيمن أشرف عقب كرة أثارت جدلا واسعا، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين، لكنه لم يكن سيئا فقد وصل إلى شباك ضيفه وكان الأكثر رغبة في خطف نقاط المباراة أو على أقل تقدير التعادل في أول مواجهة إفريقية للمدرب السويسري رينيه فايلر.

بطولة الكأس هي كلمة السر في مجئ رينيه فايلر إلى الأهلي فبعد أن خسر القلعة الحمراء أمام بيراميدز في دور الستة عشر من البطولة في النسخة الماضية، وتوديعه للمنافسات قررت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي ليأتي بعدها السويسري على رأس القيادة الفنية ومنذ أن جاء إلى المارد الأحمر لم يتعرض للخسارة سواء في الأدوار التمهيدية بدوري أبطال إفريقيا أو الدوري العام الممتاز كان آخرها أمام الجونة برباعية نظيفة، وجاءت الهزيمة الأولى على الملعب الأوليمبي برادس بهدف دون رد.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بني سويف:

حراسة المرمي : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج وحسام عاشور وأحمد الشيخ ووليد سليمان وصلاح محسن

خط الهجوم : مروان محسن

موعد مباراة الأهلي وبني سويف اليوم في كأس مصر:

ويلتقي الأهلي مع بني سويف عندما تنتصف الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت عاصمة جمهورية مصر العربية ، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت اليمن ، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي ، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت طرابلس ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت العراق.
«كورة لايف alahly» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الاهليTIME AHLYيلا شوت ماتش الاهليHD

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 22 ساعة

ليندمان لـ"الفجر الرياضي": كارتيرون أبلغني بقيادة الزمالك.. ومن الوارد التواجد في جهازه

منذ أقل من ساعة

برشلونة يهزم ريال مدريد في سباق الكرة الذهبية

منذ ساعة

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

منذ 37 دقيقة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 8 ساعات

ليندمان لـ"الفجر الرياضي" : لو الأمر بيدي سأطلب من كارتيرون رفض الزمالك.. وفايلر طلب نصيحتي

منذ أقل من ساعة

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

10:59 ص

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

03:24 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

01:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status