وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم عن عمر 62 عاما.. وإسرائيل تشمت: "إلى الجحيم إن شاء الله"! (صور)

توفى المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019، عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ولفظ شعبان عبد الرحيم أنفاسه الأخيرة صباح اليوم في مستشفى المعادي العسكري، بعد تدهورت حالته الصحية فجأة، وتم إدخاله غرفة الإنعاش لإسعافه إلا أن توقفت عضلة القلب وتوفي في الحال.





وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن هاني شاكر نقيب الموسيقيين تابع حالة شعبان عبد الرحيم الصحية حال وصوله للمستشفى فجر اليوم وحتى وفاته.





وأضاف مرتضى، أن النقيب وجه حمادة أبو اليزيد وكيل أول النقابة وعقب تأكده من نبأ وفاة شعبان عبد الرحيم بالتدخل سريعا لإنهاء إجراءات الدفن، وتشييع الجثمان، مؤكدًا أن الجنازة ستقام عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.





إسرائيل تشمت في وفاة شعبان عبد الرحيم





تبين أن دولة الاحتلال الصيهوني يحملون كرهًا وحقدًا تجاه شعبان عبد الرحيم، ويرجع السبب أغنيته الشهيرة "أنا باكره إسرائيل"، فعقب وفاته تداول عدد من رواد موقع التغريدات "تويتر" تعليقات تحمل شماتة وفرحة في وفاته.



وقام أحد العاملين بهيئة الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلية بنشر "تويتة"، قال فيها: "وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل"، وأضاف فى تغريدة أخرى: "الساعات القادمة هتلاقوني بسخر من شعبولا"، وذلك ليظهر فيها شماتته وشماتت أصدقائه الذين علقوا بشتائم وسباب ضد الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم ولم حتى يحترمون حرمة الموت، وجائت أبرز التعليقات "إلى الجحيم إن شاء الله".



























معلومات عن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم

ولد شعبان عبد الرحيم في حي الشرابية بالقاهرة في العام 1957 باسم "قاسم" واختارت أسرته له اسم شعبان لكونه ولد في شهر شعبان وكان يعمل بكي الملابس (مكوجي)، ويغني في الأفراح الشعبية بالمنطقة.





وبدأ يظهر اسم شعبان عبد الرحيم بعدما أنتج له أحد منتجي شرائط الكاسيت عدة أغاني شعبية حظيت على إشادة وتفاعل من الجمهور، الأمر الذي أدى لاهتمام شبكات ووسائل إعلام عالمية به.





ولمع شعبان عبد الرحيم بقوة بعد أغنيته الشهيرة "أحمد حلمي اتجوز عايدة"، وزادت شهرته بعد أغنيه "أنا بأكره إسرائيل"، والتي كتبت عنه وكالات أنباء عالمية ثم انتشر بقوة بعد أغنية "هبطل السجاير".





وشارك شعبان عبد الرحيم في العديد من الأدوار السينمائية في عدة أفلام منها أبرزها "مواطن ومخبر وحرامي" و "فلاح في الكونجرس" و "أشرف حرامي" و "رشة جريئة".





كما شارك شعبان عبد الرحيم في عدة مسلسلات أبرزها "تامر وشوقية" - "صبيان وبنات" - أحلام مؤجلة" - "سامحوني ماكانش قصدي".



