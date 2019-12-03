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فوز غزل المحلة والبلدية وسقوط دكرنس في القسم الثاني

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:33 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج مباريات اليوم بالجولة السابعة للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى للقسم الثاني عن فوز فريق بلدية المحلة على مضيفه فريق المالية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم بملعب مالية كفر الزيات ضمن منافسات الجولة السابعة.

وكان فريق المالية تقدم بهدف سجله أحمد الببلى في الدقيقة 7 و أهدر مجدى دونجا ضربة جزاء لفريق المالية.

وفي الشوط الثاني أدرك البلدية التعادل بهدف أحمد هندواى وأضاف أحمد البيلى الهدف الثاني له والمالية .

ثم سجل التعادل للبلدية أحمد معروف في الدقيقة 24 ثم نجح البلدية في تحقيق الفوز بهدف قاتل أحرزه عمرو مصطفى في الدقيقة الأخيرة من المباراة.


ونجح فريق غزل المحلة في تحقيق الفوز على فريق الرجاء بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب غزل المحلة.

انتهى الشوط الأول بتقدم غزل المحلة بهدف أشرف سيد ميخا في الدقيقة 4، وأضاف خالد رسلان الهدف الثاني في الدقيقة 25 من الشوط الثاني، وأهدر بلال جمال ضربة جزاء لفريق الرجاء في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وحقق فريق دمنهور الفوز خارج ملعبة على فريق دكرنس بهدفين نظيفين حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل عمار شرف الدين الهدف الأول في الدقيقة 9، وأضاف أحمد العوضي الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وتقام يوم الجمعة مبارتي الأوليمبي مع بيلا، وفاركو مع المنصورة، وتختم الجولة يوم الإثنين بلقاء الحمام مع أبو قير.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- غزل المحلة 14 نقطة
2- دمنهور 14 نقطة
3- فاركو 12 نقطة
4- الرجاء 12 نقطة
5- دكرنس 11 نقطة
6- أبو قير 9 نقاط
7- بلدية المحلة 9 نقاط
8- المنصورة 7 نقاط
9- الأوليمبي 4 نقاط
10- الحمام 4 نقاط
11- بيلا 3 نقاط
12- المالية 3 نقاط
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