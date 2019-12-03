أبرزهم بسمة وهبة والقرموطي.. تنقلات وبرامج جديدة في القنوات الفضائية

شهدت الساحة الإعلامية العديد من الانتقالات خلال الفترة الأخيرة والتي تم خلالها نقل العديد من مقدمي البرامج من قنوات إلى أخرى، وكان أبرز هذه الانتقالات عودة الإعلامية بسمة وهبة وتقديمها أحد البرامج على فضائية on e.





- احتمالية انضمام جابر القرموطي لقناة فضائية كبرى تتبع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولكن حتى الآن غير مؤكد.





- إعلان بسمة وهبه تعاقدها مع شبكة ON.





- عودة أماني الخياط "بالكبسولة"على شاشة Extra News.





- قريبا..عمرو خليل يودع DMC وينضم لشاشة CBC.





- أيه عبد الرحمن شاهين تقدم "الحقيقة" برنامج جديدا على شاشة Extra News.





- انتقال فرح علي من قناة تايم سبورتس إلى قناة "الزمالك اليوم".





- انتقال خالد الغندور من الحدث اليوم إلى قناة الزمالك اليوم.





- لما جبريل تشارك ريهام السهلي في تقديم برنامج "المواجهة" على شاشة Extra News في انطلاقة جديدة للبرنامج.





- انتقال خالد أبو بكر من قناة الحياة إلى دور آخر في إحدى قنوات المجموعة حتى الآن لم يعلن بعد.





- حسام حداد يودع Extra News وينضم لقناة الحياة ليشارك لبنى عسل تقديم "الحياة اليوم".



