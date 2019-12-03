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«يلا شوت» on sportمشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVEكورة جول رابط ماتش الاهلي جودة متعددة اليوم أون سبورت

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:14 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 في كاس مصر، حيث يواجه النادي الأهلي فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويحتل الأهلي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب جدول الدوري المصري، حيث خاض الفريق الأحمر 4 مباريات، حقق الفوز فيهم جميعهم.  
 
بينما يحتل الأهلي المركز الأخير في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا بدون أي رصيد من النقاط. 
وخاض الفريق الأحمر مباراة واحدة خسرها أمام النجم الساحلي بهدف نظيف.

ومن المتوقع أن يشرك فايلر العديد من اللاعبين البدلاء وإراحة بعض الأساسيين، خاصة أن المباراة في المتناول بشكل كبير للغاية، حيث إن فارق الامكانيات كبير للغاية بين الفريقان.
 
التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد بني سويف
 
كشفت تدريبات الأهلي الأخيرة تشكيل الفريق الأحمر المتوقع لمواجهة بنى سويف المقرر اقامتها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
 
ووفقاً للتدريبات الأخيرة فإن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بنى سويف، وفقاً لما قدمه الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر سيكون كالتالي :
 
حراسة المرمى: شريف إكرامى.
 
 
خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، سعد سمير، أحمد فتحى.
 
خط الوسط: حسام عاشور، آليو ديانج، وليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو.
 
الهجوم: مروان محسن
لمشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 في كاس مصر

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