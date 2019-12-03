مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر Manchester city vs Burnley LIVE

الان بي ان سبورت BEIN SPORT مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 اون لاين الدوري الإنجليزي الممتاز

يواجه فريق بيرنلي مانشستر سيتي في العاشرة والربع من مساء اليوم الاثنين على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويبحث فريق مانشستر سيتي عن تحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على فرصة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





الان بي ان سبورت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 اون لاين الدوري الإنجليزي الممتاز

مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى، وبحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب جدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.





ولعب الفريق حتى الآن 14 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 2، وخسر في 3.









الان بي ان سبورت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 اون لاين الدوري الإنجليزي الممتاز

مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى، بينما فريق بيرنلي يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.





ولعب فريق بيرنلي 14 مباراة، انتصر في 5، وتعادل في 3، وخسر في 6.





الان بي ان سبورت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 اون لاين الدوري الإنجليزي الممتاز

مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى، وسيحاول مانشستر سيتي أن يحسم الأمور مبكراً للغاية، حتى لا يفقد المزيد من النقاط في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.



