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عاجل.. إلقاء القبض على الشاهد بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بشرط

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:28 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أمرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بإلقاء القبض على المتهم طارق إبراهيم أحمد زايد عيد كما أمرت بإلقاء القبض على الشاهد محمد غالي عبد الرسول علي وإخلاء سبيله إذا دفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه واذا لم يدفعها يقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعي تجديد حبسه في الميعاد.

وذلك خلال نظر إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمون هم كل من عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي إسماعيل علي وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد وهو المتهم المعاد أوراق محاكمته من محكمة النقض وقامت المحكمة بضمه الي القضية بالجلسة الماضية.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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