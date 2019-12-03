"بلا سخارت": على الساسة العراقييين تقديم حلول مناسبة للأزمة في البلاد

قالت ممثلة الأمم المتحدة إلى العراق، جنين هينيس بلاسخارت، على الساسة العراقييين تقديم حلول مناسبة للأزمة في البلاد.









وأكدت "بلا سخارت"، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات في العراق بلاسخارت: لا يمكن تبرير أعمال قتل المتظاهرين السلميين في العراق، موضحة بأن عمليات الاعتقال والخطف والتهديد والتهريب لا تزال تحصل في العراق.





وأشارت إلى أن الحكومة العراقية استخدمت القوة المفرطة في تفريق بعض الاحتجاجات.





وأضافت: " من يطلق النار على المتظاهرين ويعمد إلى اختطاف الناشطين في العراق".





وشددت على ضرورة مساءلة المتورطين في اختطاف الناشطين وقتل المتظاهرين في العراق، منوهة بأن جهود مكافحة الفساد ضرورة ملحة في العراق.





ونوهت بأن الاحتجاجات في العراق يقودها الشباب، بعيدا عن المصالح الحزبية والتدخل الخارجي، و أغلبية المتظاهرين في العراق يعبرون عن آراهم بشكل سلمي لمحاولة تغيير واقعهم.







