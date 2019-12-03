يلا شوت «يوتيوب» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر رابط مباراة مانشستر سيتي مباشر اليوم 3-12-2019 ONLINE

يوتيوب مباشر مانشستر سيتي وبيرنلي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 اون لاين الدوري الإنجليزي





يواجه فريق بيرنلي مانشستر سيتي في العاشرة والربع من مساء اليوم الاثنين على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويبحث فريق مانشستر سيتي عن تحقيق الانتصار من أجل وضع بعض الضغط على فريق ليفربول الذي يتصدر المسابقة.





مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى

مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى، وبحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب جدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.





وخاض السيتي حتى الآن 14 مباراة بالدوري، حقق الفوز في 9، وتعادل في 2، وخسر في 3.





مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى

مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى، بينما فريق بيرنلي يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.





وخاض فريق بيرنلي 14 مباراة، فاز في 5، وتعادل في 3، وخسر في 6.





مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى



