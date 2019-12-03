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فيفا يطلب مشروع جديد للائحة اتحاد الكرة فى اجتماعه مع مسئولى الرياضة المصرية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:22 م
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بوابة الفجر
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عقدت سارة سولى مال مسئولة الاتحادات الوطنية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) إجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشباب والرياضة مع كل من المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس لجنه الأندية والاتحادات الرياضيه  ورئيس اتحاد السباحة ممثلا للجنة الاوليمبية ، والدكتور أحمد الشيخ مندوبا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ومحمد مازن مدير الشئون القانونية بالوزارة ، ووليد ماهر المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم ، وممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة الاوليمبية ، للتأكد من أن قانون الرياضة المصرى الجديد رقم 71 لسنة 2017 تم إعتماده من اللجنة الأوليمبية الدولية ، وأن العلاقة بين اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية ووزاره الشباب والرياضه تسير طبقا لقواعد وقوانين محددة ، حيث تأكدت سارة سولى أن المنظومة الرياضية المصرية تسير بشكل منظم وقواعد ثابتة ومحددة ، وتنسيق على أعلى مستوى ، وتفاهم شديد بين وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاوليمبيه والاتحادات الوطنية ، مما يؤدى إلى دفع الكرة المصرية للإمام خلال الفترات المقبلة ، كما تأكدت سولى من صحة جميع الإجراءات التى أتخذتها اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة فيما يخص قانون الرياضة المصرى .


طلبت سارة سولى من اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى وبالتعاون مع اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة تقديم مشروع لائحة جديدة للاتحاد المصرى لكرة القدم ، والدعوة لعقد جمعية العمومية غير عادية فى حضور ممثل للجنة الاوليمبية المصرية لعرضها على الأعضاء لمناقشتها والموافقة عليها ، واعتمادها بعد ذلك من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) ثم اعتماد اللجنه الاولمبيه المصريه وتقوم وزارة الشباب والرياضة المصرية بنشرها فى الجريدة الرسمية ، والعمل بها بعد ذلك .

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