«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر man city vs burnley يلا شوت PLUS رابط ماتش مانشستر سيتي MATCH

يلا شووت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بدون تقطيع مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف





يواجه فريق بيرنلي مانشستر سيتي في العاشرة والربع من مساء اليوم الاثنين على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويبحث فريق مانشستر سيتي عن تحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على فرصة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بدون تقطيع مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى، وبحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب جدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.





ولعب الفريق حتى الآن 14 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 2، وخسر في 3.





بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بدون تقطيع مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف





مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى، بينما فريق بيرنلي يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.





ولعب فريق بيرنلي 14 مباراة، انتصر في 5، وتعادل في 3، وخسر في 6.





بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بدون تقطيع مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى، وسيحاول مانشستر سيتي أن يحسم الأمور مبكراً للغاية، حتى لا يفقد المزيد من النقاط في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.



