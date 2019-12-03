بسمة وهبة: الخوف اللي مالي قلوبنا مصدره الوحيد الإخوان والإرهاب

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن جميع ما ورد في الفيديو الذي تداوله إعلامي الإخوان كانت حقيقية عند الاتفاق على برنامجها الجديد، خاصة أنها تقدم برنامج يناقش مشكلة المواطن وكشف الحقائق وتوصيل صوت المواطن، موضحة أنها فكرت في عمل برومو لبرنامجها بنفس الكلام الذي حدث في الاتفاق عليه.



وأوضحت "وهبه"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث يكشف أول وأهم حقيقة هو كشف سذاجة فضائيات المتأمرين التي تبث سمومها وحقدها على الشعب المصري، مشيرة إلى أنه بمجرد نشرها للفيديو كل موظف مأجور في إعلامي الإخوان استغل للفيديو لاختلاق اتهامات للبلد واجهزتها ورئيسها، وهذا هو مخططهم لإسقاط الدولة المصرية.



وتابعت، أنها تلقت كم هائل من العروض والدعوات للانضمام غير متوقعة على الإطلاق، منوهة إلى أنها تريد توصيل رسالة أن أقصى ما يمكن أن يحدث بين مذيع وطني محترم وبين النظام السياسي الحاكم هو الاختلاف في وجهات النظر، والنقاش بصوت عالي وقلب ملهوف على البلد، معقبة: "حتى لو الفيديو للسبب اللي استغلوه علشانه، لا يمكن يكون سببه رئيس الجمهورية ولا الحكومة المصرية، الخوف اللي مالي قلوبنا على بلدنا مصدره الوحيد الإخوان والإرهاب والمعارضة الممولة من الخارج".

