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البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات بضغط من تصريحات "ترامب"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:12 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع بضغط من تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حول الاتفاق التجاري مع الصين.

وكان سهما "كاتربيلر" و"آبل" أكبر الخاسرين بعدما تراجعا بنحو 2.5 بالمائة و2.7 بالمائة على الترتيب.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.2 بالمائة ليسجل 27448.4 نقطة.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز"  بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 3079.3 نقطة.

وانخفض مؤشر "ناسداك" التكنولوجي  بنحو 1.4 بالمائة ليسجل 8448.6 نقطة.

وهبط مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.759.
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الكلمات المفتاحية

مؤشر ناسداك داو جونز البورصة الأمريكية الاتفاق التجاري

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