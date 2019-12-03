جامعة المنصورة تحتفل باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة (صور)

شهدت كلية الآداب بجامعة المنصورة احتفالية لعرض مواهب الطلاب بعنوان " المستقبل متاح للجميع " نظمتها أسرة مصر السلام بالتعاون مع إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الشباب.

تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة والدكتور محمد عطيه بيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، واشراف الدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية والدكتور محمود سليمان الجعيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنظيم الدكتورة دينا أبوالعلا رائد الأسرة.



جاء ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والاحتفال بالطلاب داخل جامعة المنصورة وتضمن الاحتفال عرض الطلاب بعض المشغولات اليدوية التي قاموا بعملها وعرض للمواهب المختلفة التى يتمتعون بها.



وكرم الدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية الطلاب على مواهبهم المختلفة وتوزيع شهادات تقدير تكريمها لمواهبهم المختلفة كما كرم أحد العاملين بالكلية من ذوى الاحتياجات الخاصة.