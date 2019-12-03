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تعادل المريخ مع النجوم في موقعة ساخنة بالقسم الثاني

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:12 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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تعادل فريق المريخ البورسعيدي، على ملعبه، مع فريق النجوم، بهدف لكل منهما، اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات الأسبوع السادس للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.


وخاض فريق المريخ بشكيل ضم شريف مدحت،حسام حسن، محمد سعيد، هشام البطوط، أحمد فروايله، محمد وحيد، أحمد حمزاوي، محمد جبل، أسامة كاچو، محمود اجوجو، عبد الله ناصر.

تقدم للنجوم محمود صابر في الدقيقة 63 للشوط الثاني، وتعادل أحمد فروايله للمريخ من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

التعادل رفع رصيد النجوم إلى 9 نقاط، ووصل رصيد المريخ إلى 4 نقاط.

وإدار المباراة تحكيمي محمد يوسف حكم ساحة، وأحمد موسى مساعد أول، ومحمد القواقص مساعد ثانى، وحسام جمال حكم رابع


وحقق فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال الفوز على فريق القناة بهدفين، نظيفين، على ملعب بتروسبورت.

شهد الشوط الأول تقدم بتروجت بهدف أحمد كمال في الدقيقة 29، واستطاع محمد عماد تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34 من الشوط الثاني.

وإدار المباراة الحكم محمد أبو خاطر حكم ساحة ،عاونه كريم فاروق مساعد أول، وإبراهيم ربيع مساعد ثانى ،ومحمد عادل حكم رابع.


وتعادل أمس الداخلية مع كوكاكولا بهدفين لكل منهما، وفاز سيراميكا على الترسانة بهدفين مقابل هدف، والنصر على فريق الزرقا بهدف، وجمهورية شبين على منتخب السويس بهدفين نظيفين.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 16 نقطة
2- جمهورية شبين 11 نقطة
3- منتخب السويس 10 نقاط
4- القناة 9 نقاط
5- النصر 9 نقاط
6- النجوم 9 نقاط
7- الداخلية 8 نقاط
8- بتروجت 8 نقاط
9- كوكاكولا 8 نقاط
10- المريخ 4 نقاط
11- الزرقا نقطتين
12- الترسانة نقطتين
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