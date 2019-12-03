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جولة ميدانية لمحافظ أسوان لأول مرة بنصر النوبة.. ويكافئ العاملين بمدرسة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:11 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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في أول جولة ميدانية بمركز ومدينة نصر النوبة قام اللواء أشرف عطية بتغيير خط سير البرنامج المعد مسبقًا لزيارة عدد من المواقع الخدمية حيث فاجئ المسئولين بزيارة مواقع أخرى وهو الذى أتبعه بإتخاذ قرارات حازمة تطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب. 


وقرر محافظ أسوان صرف مكافأة مالية لأعضاء هيئة تدريس بمدرسة مجمع بلانة الإبتدائية المشتركة نظرًا للإهتمام بالنواحى التعليمية والأنشطة المختلفة منهم وأداء رسالتهم بكل جدية نحو أبنائهم الطلاب، وهو ما لمسه المحافظ من مستوى تحصيل دراسى متميز أثناء مروره على الفصول وقاعات الأنشطة حيث تضم المدرسة 280 طالب وطالبة موزعين على 7 فصول دراسية. 

وفي نفس الجولة قرر اللواء أشرف عطية إحالة مدير الوحدة الصحية ببلانة أول إلى التحقيق بسبب سوء حالة النظافة العامة وخاصة دورات المياه العمومية، بجانب الإهمال فى الصيانة الدورية للأثاثات مع عدم الالتزام بقواعد المظهر العام للأطقم الطبية، علاوة على إنتشار الحشائش والهيش بجوار مبنى الوحدة مما ينتج عنه إحتمال إندلاع الحرائق مستقبليًا، موجهًا للمتابعة الدقيقة فى تنفيذ أعمال التطوير الشاملة التى ستشهدها الوحدة الصحية ببلانة أول بتكلفة 25 مليون جنيه ضمن 125 وحدة صحية على مستوى المحافظة سيشملهم مشروع التأمين الصحى الشامل.

جولة ميدانية لمحافظ أسوان لأول مرة بنصر النوبة.. ويكافئ العاملين بمدرسة
جولة ميدانية لمحافظ أسوان لأول مرة بنصر النوبة.. ويكافئ العاملين بمدرسة
جولة ميدانية لمحافظ أسوان لأول مرة بنصر النوبة.. ويكافئ العاملين بمدرسة
جولة ميدانية لمحافظ أسوان لأول مرة بنصر النوبة.. ويكافئ العاملين بمدرسة
جولة ميدانية لمحافظ أسوان لأول مرة بنصر النوبة.. ويكافئ العاملين بمدرسة
جولة ميدانية لمحافظ أسوان لأول مرة بنصر النوبة.. ويكافئ العاملين بمدرسة
جولة ميدانية لمحافظ أسوان لأول مرة بنصر النوبة.. ويكافئ العاملين بمدرسة
جولة ميدانية لمحافظ أسوان لأول مرة بنصر النوبة.. ويكافئ العاملين بمدرسة
جولة ميدانية لمحافظ أسوان لأول مرة بنصر النوبة.. ويكافئ العاملين بمدرسة
جولة ميدانية لمحافظ أسوان لأول مرة بنصر النوبة.. ويكافئ العاملين بمدرسة
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