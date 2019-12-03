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لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:06 م
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ميسي وفان دايك
ميسي وفان دايك
وكالات
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توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية للمرة السادسة في تاريخه.

وحصد ميسي، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 الإثنين، بعد تفوقه على الهولندي فيرجيل فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بفارق ضئيل عن مدافع ليفربول.

ووفقاً لما كشفته اليوم الثلاثاء مجلة فرانس فوتبول التي تمنح الجائزة العريقة، فإن ميسي رفع الجائزة للمرة السادسة في مشواره في رقم قياسي بعد تفوقه على غريمه كريستيانو المتوج بها خمس مرات، لتقدمه بفارق 7 نقاط فقط عن مدافع ليفربول وأفضل لاعبي القارة الأوروبية.

وحصد مهاجم برشلونة اجمالي 686 نقطة، مقابل 679 لقلب الدفاع الهولندي المتوج مع "الريدز" بدوري أبطال أوروبا، ليكون قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح أول مدافع يحصل عليها منذ تتويج الإيطالي فابيو كانافارو بها في 2006.

وتوج ميسي هذا العام بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم كما توج بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا بعد قيادة فريقه للفوز بلقب الليغا، علما بأنه كان أيضاً هدافا للنسخة الأخيرة من "التشامبيونز ليغ" التي ودعها فريقه من نصف النهائي.

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الكلمات المفتاحية

ميسي وفان دايك جائزة الكرة الذهبية

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