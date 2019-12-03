"عنده ثقة أكتر مني".. حماقي يكشف عن أغرب موقف من أحد محبيه



وقال حماقي،:" أثناء غنائي في إحدي حفلاتي الغنائية وجدت شخص مقدما عليا من الخلف بثقة كبيرة لدرجة أن الجميع تركوه علي المسرح لاعتقادهم أنه قريبي، ثم التقط معي الصورة وطلب مني إعادتها عدة مرات.



وضحك حماقي أثناء حديثه قائلا: "عنده ثقة أكثر مني، وأنا عمري ماهنساه".



جدير بالذكر أن الفنان محمد حماقي، فاز بجائزة أفضل مطرب خلال عام 2019، كما فاز ألبومه الأخير "كل يوم من ده" كأفضل ألبوم، وذلك من خلال تصويت الجمهور باستفتاء مجلة "دير جسيت".



وحصل الفنان محمد حماقي، علي جائزة أفضل فنان بجوائز اختيار الأطفال "نكلوديون" في أبو ظبي، أثناء الحفل الذي أُقيم بشهر سبتمبر الماضي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد استضافته في كل من لوس أنجلوس ولندن ومكسيكو سيتي وبرلين.



كشف الفنان محمد حماقي، عن أغرب موقف تعرض له من أحد من محبيه خلال إحيائه إحدي الحفلات الغنائية، مؤكدا علي أنه لم ينسي أبدا هذا الشخص.