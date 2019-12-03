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موعد مباراة الاهلى اليوم ضد بني سويف في كاس مصر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:05 م
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الاهلى
الاهلى
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موعد مباراة الاهلى اليوم ضد بني سويف في كاس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بني سويف، اليوم الثلاثاء، على ستاد "القاهرة" الدولي، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كاس مصر لموسم 2019 - 2020.

موعد مباراة الاهلى اليوم ضد بني سويف في كاس مصر
وستُقام مباراة الاهلى اليوم ضد بني سويف في كاس مصر اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم ضد بني سويف في كاس مصر
وستُذاع مباراة الاهلى اليوم ضد بني سويف في كاس مصر حصريًا عبر قناتي "أون سبورتس" و "تايم سبورتس" الرياضية، بتعليق أيمن الكاشف.

التشكيل المتوقع للنادي الاهلى اليوم ضد بني سويف في كاس مصر

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الاهلي مباراته أمام بني سويف بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - سعد سمير - محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور - أليو ديانج - وليد سليمان - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويدخل الأهلي مباراته أمام بني سويف باحثًا عن استعادة الثقة التي اهتزت بعد الخسارة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الاهلي ودع بطولة كاس مصر من دور الـ 16 في النسخة الماضية أمام بيراميدز بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، وشهدت هذه المباراة الإطاحة بالمدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي.
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