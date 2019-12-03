Advertisements
Advertisements
Advertisements

قاضي "حرق كنيسة كفر حكيم" يوجه تهمة الشهادة الزور لشاهد.. ويرد: "قولت الحقيقة"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:07 م
Advertisements
المستشار محمد شيرين فهمي
المستشار محمد شيرين فهمي
مـروة هيـكل
Advertisements
استدعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شاهد الإثبات محمد غالي عبد الرسول المتحفظ عليه خلال نظر إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة. 

وسألته المحكمة عن اختلاف أقواله بجلسة اليوم برغم قسمه عن شهادته بالنيابة العامة أثناء التحقيقات على نحو ما واجهته به المحكمة: فهل أنت مصر على شهادتك؟، فرد الشاهد قائلا: "اللي قولته هو الحقيقة".

فوجهت له المحكمة تهمة الشهادة الزور وهو الأمر المعاقب عليه قانونا طبقا للمادة 294 من قانون العقوبات، فرد الشاهد: "اللي شوفته أنا قولت عليه".

وطالبت النيابة، توجيه الاتهام إلى الشاهد وتوقيع أقصى عقوبة عليه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمون هم كل من: عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي إسماعيل علي، كما حضر طارق إبراهيم أحمد زايد عيد وهو المتهم المعاد أوراق محاكمته من محكمة النقض وقامت المحكمة بضمه إلى القضية بالجلسة الماضية.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل. 

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر حرق كنيسة كفر حكيم اخبار الحوادث

أخبار تهمك

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يهزم ريال مدريد في سباق الكرة الذهبية

منذ ساعة

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ حوالي 5 ساعات

ليندمان لـ"الفجر الرياضي": كارتيرون أبلغني بقيادة الزمالك.. ومن الوارد التواجد في جهازه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ليندمان لـ"الفجر الرياضي" : لو الأمر بيدي سأطلب من كارتيرون رفض الزمالك.. وفايلر طلب نصيحتي

منذ ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

10:59 ص

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

03:24 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

01:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status