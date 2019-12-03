بتروجت يفوز علي القناة في مباراة مثيرة بالقسم الثاني (صور)

فاز بتروجت علي القناة بهدفين دون رد في إطار الجولة السابعة من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة علي ملعب بتروسبورت بالقاهرة في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء.





وجاء تشكيل القناة يضم : محمد طلبه، حسين رمضان، أحمد عبد الرحمن، اسلام سيد، محمد رضا، محمد علي، علاء البدري، محمد خليفة، أحمد مصطفي لالا، علي شوقي، اسلام نبيل



وجلس علي دكة البدلاء : عمرو مجدي، محمد عبد الستار، محمد طارق، اسلام زيادة، حسام عبد الواحد، أحمد علي, شريف أشرف.



بينما خاض بتروجت اللقاء بتشكيل مكون من : محمد ابو النجا بونجا في حراسة المرمى، سامح ابراهيم، حسام حسن، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمود عماد، خالد عبد الرؤوف، احمد كمال، محمود ربيع، محمد حسن، ايزيكال جوزيف.



وعلي دكة البدلاء تواجد : أحمد علي، أحمد ربيع، ابراهيم صلاح، جون مانجا ، أحمد سعيد، حسين حمدي، اسلام عادل.



بدء اللقاء بضغط من القناة بهدف التقدم مبكرا ولكن دون جدوى وفي المقابل ومن هجمة منظمة لبتروجت سجل أحمد كمال الهدف الاول في الدقيقة 27 من الشوط الأول وألغى حكم اللقاء هدف للقناة بداعي خطأ للاعب بتروجت.



ومنع محمد طلبة هدف محقق لبتروجت من تسديدة أخرجها ببراعة لركنية لينتهي الشوط الأول بتقدم بتروجيت بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني أجرى حمزة الجمل تغييرات هجومية بالدفع بشريف أشرف وحسام عبد الواحد واسلام زيادة لزيادة الفاعلية الهجومية ولكن بلا خطورة على مرمى بتروجيت يقابلها علاء عبد العال بتغييرات للحفاظ علي نتيجة اللقاء ويدفع ب أحمد ربيع عبد الجواد وأحمد سعيد اوكا وينجح محمود عماد في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة قبل حدود الـ 18 تسكن شباك حارس مرمى القناة طلبة لينتهي اللقاء بالفوز الثاني لبتروجيت بهدفين دون رد.



تغييرات القناة



التغيير الاول في الدقيقة 10 من الشوط الثاني بنزول شريف اشرف بديل محمد خليفة



التغيير الثاني بنزول حسام عبد الواحد بديل احمد مصطفي لالا في الدقيقة 16 من الشوط الثاني



التغيير الثالث بنزول اسلام زيادة بديل علاء البدري في الدقيقة 82 من المباراة



تغييرات بتروجت



نزول احمد ربيع عبد الجواد بديل لاحمد كمال في الدقيقة 12 من الشوط الثاني



التغيير الثاني لبتروجيت نزول احمد سعيد اوكا بديل محمد حسن ميدو في الدقيقة 18 من الشوط الثاني.



الفوز رفع رصيد النادي البترولي إلى 8 نقاط، بالمركز الثامن، وتوقف رصيد القناةعند 9 نقاط بالمركز الرابع.





أدار اللقاء اليوم طاقم تحكيم مكون من : محمد ابو خاطر حكم ساحة، كريم فاروق مساعد أول، ابرهيم ربيع مساعد ثاني، وحكم رابع محمد عادل.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 16 نقطة

2- جمهورية شبين 11 نقطة

3- منتخب السويس 10 نقاط

4- القناة 9 نقاط

5- النصر 9 نقاط

6- النجوم 9 نقاط

7- الداخلية 8 نقاط

8- بتروجت 8 نقاط

9- كوكاكولا 8 نقاط

10- المريخ 4 نقاط

11- الزرقا نقطتين

12- الترسانة نقطتين