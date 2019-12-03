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ماكرون: يجب وجود تعريف واحد للإرهاب ضمن حلف "الناتو"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:34 م
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إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
الفجر
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ضرورة وجود تعريف واحد للإرهاب ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)  والعمل على مواجهة الإرهاب.

وأضاف ماكرون، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال قمة الناتو في لندن: "سنسعى لإيجاد حلول لكافة القضايا العالقة مع واشنطن".

ونوه ماكرن بأن العدو المشترك هو الإرهاب.

وأشار إلى أن تركيا تقاتل الوحدات الكردية التي وقفت إلى جانبنا في حربنا ضد الإرهاب. 

وفي الأونة الأخيرة شهد الناتو خلافات واسعة بين قادة الدول الأعضاء بعد أن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حالة حلف شمال الأطلسي بـ"الموت السريري".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح قائلا الثلاثاء: "إن حلف شمال الأطلسي أصبح أكثر مرونة وإنه لا يليق اعتباره أنه في حالة موت سريري".

وأكد ترامب، الثلاثاء، أن انتقادات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي ووصفه بأنه في حالة "موت دماغي" مهينة وبغيضة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، قبيل القمة، إن "حلف شمال الأطلسي يقوم بمهمة رائعة، وأعتقد أن ذلك مهين للغاية". 

وأثارت تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجدل بعد أن وصف حالة الناتو بـ"الموت السريري".

وقال ماكرون، الشهر الماضي، إن "ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي"، مرجعا ذلك إلى الابتعاد الأمريكي وسلوك تركيا العضو في الحلف.




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