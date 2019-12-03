ليندمان لـ"الفجر الرياضي" : لو الأمر بيدي سأطلب من كارتيرون رفض الزمالك.. وفايلر طلب نصيحتي





كشف الهولندي مايكل ليندمان مدرب الأحمال السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن دوره في تولي الفرنسي باتريس كارتيرون تدريب نادي الزمالك، خلال الفترة الجارية.





وقال ليندمان في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي ": "لا لم أقدم النصيحة لكارتيرون إطلاقًا، فقط أخبرني بتولي المسئولية الفنية للزمالك، وتمنيت له التوفيق فقط".





وأضاف ليندمان: "لو كان الأمر بيدي سأرفض اتخاذ تلك الخطوة، بسبب ما يعيشه الفريق، الأجزاء لا تساعد على النجاح، وبالتالي لا يمكن المجازفة".





وتابع ليندمان: " هناك مشاكل عديدة مع اللاعبين من حكم اطلاعي على الصحف المصرية دائمًا، علمت أن هناك تهديدات من جانب اللاعبين برغبتهم في الرحيل نظرًا لعدم صرف المستحقات وعوامل أخرى".





واستطرد: "على سبيل المثال قبل تولي السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية للأهلي، طلب رأي بشأن ذلك وقلت له نصًا..اتخذ تلك الخطوة ستملك شعبية وبطولات لا حصر لها".





وأكمل: "لم أتردد لحظة في منحي تلك الصحية لرينيه، أما على مستوى الزمالك، إذا طُلب مني النصيحة سأطالب بالتريث والتفكير جيدًا قبل اتخاذ تلك الخطوة".





وأشار في حال اختياره من كارتيرون للعمل في الزمالك معه، سيطلب تأجيل الأمر، بسبب وجود مناقشات في الأهلي بشأن عودته، لذلك هو سيحب العمل هناك بدلًا من الزمالك، حتى وإن كان هناك علاقة قوية مع كارتيرون، ولكن في النهاية هو يرى أن الأهلي هو من سيضيف لتاريخه".





واختتم ليندمان تصريحاته قائلًا :"كارتيرون يعلم جيدًا ما يدور داخل القلعة البيضاء، لقد شرح لي كل هذا ولكنه فضل اتخاذ تلك الخطوة، وهو وحده من يرى نجاحه، لذلك سننتظر ونتمنى له التوفيق فقط، ولكن سأتمنى نجاح الأهلي في مواجهاته".



