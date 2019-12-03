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العثور على جثة شخص مذبوح في ظروف غامضة بالغربية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:44 م
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أرشيفية
أرشيفية
أيمن يحيي
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شهدت قرية كفر سنباط التابعة مركز زفتى بمحافظة الغربية، العثور على جثة شاب مذبوحا فى العقد الرابع من العمر، في ظروف غامضة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى بوصول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص فى العقد الرابع مصاب بقطع في الرقبة "مذبوح" وتم نقلة الى مستشفى زفتى العام وعقب وصولة للمستشفى توفى في الحال.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "س.ع. ا" يبغ من العمر 45 عاما، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى زفتى العام، وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.
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مصر زراعات جثة اخبار

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