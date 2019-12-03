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عيسى الغيث: منتدى الإعلام السعودي 2019 أثبت نجاحه قبل انطلاقه

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:28 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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أعرب عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، عن إعجابه بانطلاق منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى، مشيرا إلى أنها تعد خطوة مهمة بجانب إطلاق جائزة الإعلام السعودي.

وأضاف "الغيث"، على هامش مشاركته في منتدى الإعلام السعودي 2019، أن المنتدى أثبت نجاحه قبل أن يبدأ، لافتا أن توقيت انطلاقه مناسبًا لما تمر به المملكة من مرحلة ازدهار وتطور في كل المجالات.

وتابع عضو مجلس الشورى، أن نجاح المنتدى يتمثل في أنه حتى الآن جمع كوكبة ونخبة كبيرة من الإعلاميين في مكان واحد؛ ليستفيد الجميع من أحاديثهم في المنتدى حول قضايا الإعلام وإيجابياته وطرق تعزيز تلك الإيجابيات.

وتمنى عضو مجلس الشورى أن يستمر المنتدى على مدار السنوات المقبلة، عقب هذا النجاح الكبير للنسخة الأولى.

هذا وكانت قد انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، فعاليات النسخة الأولى من "منتدى الإعلام السعودي"، بمشاركة ألف إعلامي من 32 دولة.

ويُعقد المنتدى تحت شعار "صناعة الإعلام... الفرص والتحديات"، ويناقش المنتدى على مدار يومين كل المواضيع المتعلقة بصناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي. 

ويعد فرصة للاطلاع على الخبرات والتجارب العالمية في صناعة الإعلام، ورصد الفرص الكامنة غير المحدودة التي خلقها الإعلام الجديد، والتعرف إلى وسائل القوى الناعمة وكيفية استثمارها في العصر الحديث.

وسيتم خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل استعراض التجارب السعودية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي الطاغي على المشهد، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات.

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