محافظ البحر الأحمر يتابع مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية (صور)



وذلك من خلال اطقم طبية مدربة، ويستمر العمل بالمبادرة يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، ويتم الكشف للإناث وللسيدات ببطاقة الرقم القومى فقط ويتم تقديم الخدمة بعدد 17 منفذ.



كان "حفني" قد وجه مديرية الصحة بتوفير كافة سبل الراحة لانجاح المبادرة وتقديم الخدمة الصحية كاملة.



رافق المحافظ في جولته اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة والدكتور تامر مرعي وكيل مديرية الصحة.

تفقد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ترافقه والدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بالمستشفى العام بمدينة الغردقة.وتهدف المبادرة الى الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام بالجمهورية ويتم تقديم خدمات التوعية الصحية للإناث وللسيدات من سن 18 عام فما فوق وكذلك التوعية عن الفحص الذاتى للثدى ويتم الكشف عن الامراض غير السارية وإجراء تحليل السكر وقياس الضغط وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.