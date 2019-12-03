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العثور على طفل حديث الولادة وسط الزراعات بالغربية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:40 م
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أرشيفية
أرشيفية
أيمن يحيي
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عثر الأهالي بطريق " محلة منوف – طنطا " بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، على طفل رضيع مجهول الهوية ملقى وسط الزراعات، وتم نقل الطفل الرضيع إلى مستشفي المنشاوى العام لإسعافه.

كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا بورود بلاغ من شرطة النجدة عن العثور الأهالي على طفل رضيع مجهول الهوية ملفوف بقطعة من القماش بغطاء ابيض وسط الزراعات على طريق " محلة منوف – طنطا "، وتم نقله إلى مستشفى المنشاوى العام لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث تمهيدا لنقله لإحدى دور رعاية الأطفال، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
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الكلمات المفتاحية

مصر طفل زراعات اخبار

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