أسعار الذهب تتحول للصعود بعد تصريحات "ترامب"





ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حول تأجيل الإتفاق التجاري مع الصين إلي ما بعد الإنتخابات الرئاسية.





وصعد سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1475.80 دولار للأوقية.





وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1470.49 دولار للأوقية.





وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.06 بالمائة ليسجل 97.796 .