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أسعار الذهب تتحول للصعود بعد تصريحات "ترامب"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:36 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حول تأجيل الإتفاق التجاري مع الصين إلي ما بعد الإنتخابات الرئاسية.

وصعد سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1475.80 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1470.49 دولار للأوقية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.06 بالمائة ليسجل 97.796 .
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الكلمات المفتاحية

تصريحات ترامب العقود الأجلة التسليم الفوري الاتفاق التجاري اسعار الذهب

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