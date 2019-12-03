السياحة والمصايف بالإسكندرية ترد على تداول صور بلوكات هيئة الشواطئ



وقال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إنه نظرًا لتأثر سور كورنيش المدينة بظاهرة النحر بفعل مياه البحر، فأن هذا المشروع يهدف إلى حماية هذا السور والذي شرع الخديوى إسماعيل فى بنائه عام 1882 من أحجار الميمونايت الصلبة.



وأضاف أنه تم التنسيق بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والإدارة العامة لحماية الشواطىء لغرب الدلتا لإعادة توزيع التشوينات المشار إليها على صفحات التواصل الإجتماعي بما لا يعيق الرؤية الكاملة للبحر.



وأوضح أن مسئولي حماية الشواطىء تعهدوا بسرعة إنجاز المشروع مع قيامهم بالبدء في إعادة توزيع تلك البلوكات بمنطقة العمل على مدار اليومين السابقين وتخزينها بعيدًا عن سور الكورنيش وبمستوى إرتفاع منخفض نسبيًا رغم ضيق منطقة الأرض المخصصة للمشروع والتى تسمح بالكاد لمعدات وعربات المشروع من أداء عملها.



ردت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على انتشار صور لتشوينات البلوكات والحجارة الخاصة بهيئة حماية الشواطىء بمنطقة المنشية وأمام مجمع المحاكم تحت عنوان "حائط السد المنيع لحماية الإسكندرانية من الأشرار)، وذلك على صفحات التواصل الإجتماعي.