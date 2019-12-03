عضو الطاقة العالمي: إنتاج 600 ميجاوات من الرياح خلال الـ 4 سنوات الأخيرة

قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، إن مصر بدأت مسيرتها في الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة منذ وقت مبكر، ووضعت استراتيجية للطاقة الجديدة والمتجددة عام 1984، مشددًا على أننا شهدنا قفزة كبيرة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة في هذا المجال تؤكد اهتمام الدولة بالطاقة الجديدة والمتجددة ووضعها على رأس أولوياتها بالنسبة لتوفير مصادر الطاقة في مصر.



وأضاف "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الانعكاس بدأ من اهتمام مصر بوضع تشريع سمح للاستثمار الأجنبي أن يدخل بثقل لم يحدث من قبل خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى ان قانون الكهرباء الجديد فتح المجال للقطاع الخاص الوطني والدولي أن يشارك في تنمية الطاقة المتجددة على أرض مصر.



وتابع عضو مجلس الطاقة العالمي، أنه خلال 3-4 سنوات الأخيرة تم إنتاج نحو 600 ميجاوات من طاقة الرياح رغم أن كل ما دخل في 700 ميجاوات من طاقة الرياح خلال 25 عام من قبل.

