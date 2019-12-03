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ميار الغيطي تتألق في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:41 م
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ميار الغيطي
ميار الغيطي
رشا عادل
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ميار الغيطي تتألق في أحدث ظهور لها
نشرت الفنانة ميار الغيطي، صوورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكانت الصورة باللون الاسود والابيض.

وظهرت الفنانة المصرية، خلال الصورة مرتديه فستانًا باكمام طويلة وكان شعرها منسدل واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم".

وعلقت الغيطي، على الصورة قائلة: "الطريقة الوحيدة لتغيير التغيير هي ان الغطس فيها والتحرك معها والانضمام إلي الرقص".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور ميار، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ايه القمر ده انتي جميلة جدًا" وأضاف آخر "قمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اجمل صورة".

ويذكر أن آخر أعمال ميار الغيطي، مسلسل "سوبر ميرو"، الذي شاركت به خلال رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة إيمي سمير غانم، وسمير غانم، ومحمد ثروت، وحمدي المرغني، وملك قورة، والمسلسل من تأليف أحمد محي ومحمد محي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.
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