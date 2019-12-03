تعرف على حفل نزال الزغبي في موسم الرياض



ويُقام الحفل في القرية العالمية علي المسرح الرئيسي مساء يوم الجمعة، وستقدم نوال في الحفل باقة كبيرة من أبرز أغانيها.





ومن المتوقع أن يشهد الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.





وأعلنت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات عن الحفل بنشرها بوستر رسمي له عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كما أعلنت القرية العالمية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن موعد الحفل وكتبت، :"انضموا إلينا لحفل النجمة الذهبية #نوال_الزغبي يوم الجمعة 13 ديسمبر في #القرية_العالمية على المسرح الرئيسي الساعة 9 مساءً.



وقدم خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفنانين حفلات غنائية ضخمه بالسعودية، وشهدت الحفلات عدد كبير من الحضور.



وكان من أبرز الفنانين عمرو دياب، رامي صبري، تامر عاشور، أصاله، أنغام، وغيرهم.



تستعد النجمة نوال الزغبي، لإحياء حفل غنائي ضخم بالسعودية وذلك يوم 13 من شهر ديسمبر الجاري.