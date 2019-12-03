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رئيس جمعية الإنقاذ البحري عطل في مركب الصيد أدى لاشتعال النيران

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:12 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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قال المهندس حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحري بالبحر الأحمر، عدم صحة ما تردد عن اصتدام مركب صيد بموقع خاص بإحدي شركات البترول شمال مدينة رأس غارب.

وأكد الطيب، إن الجمعية تلقت بلاغ من مركز عمليات المحافظة باشتغال حريق في إحدى مراكب الصيد التابعة لمحافظة السويس، أثناء رحلة صيد خارج نطاق محافظة البحر الأحمر بالكيلو 80 شمال مدينة رأس غارب شمال المحافظة.

وأوضح رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر، أن المركب واجهت عطلا، أدى إلى اشتعال الحريق داخل المركب، وأن جميع المصابين من صيادين مدينة السويس ولا يوجد مصابين من الأجانب أو السياح.

ونفى الطيب، أن تكون المركب قد اصطدمت في موقع خاص بإحدى شركات البترول، مؤكدا تحري الدقة في نقل الأخبار.

وأكد الدكتور ماجد العدوي، مدير مستشفى الغردقة العام، وصول عدد 8 مصابين إلى المستشفى، وجار عمل الإسعافات الأولية لهم مشيرا، إلى أن جميع المصابين من منطقة المطرية بالقليوبية.
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