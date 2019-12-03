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طلاب الأزهر في قنا يودعون "المعلم النجيب" ويصطفون مسافة كيلو وفاءً له

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:11 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قام طلاب الازهر في محافظة قنا، بمدينة نجع حمادي، بالاصطفاف قرابة كليو متر، بدأ من معهد الرحمانية قبلي، وصول إلى مقر عزاء أحد معلميهم، وذلك تقديرًا وعرفانًا له بعد أن وافته المنية.

وقام طلال المعهد بالاصطفاف لتقديم واجب العزاء في الشيخ الادهم الشرقاوي، معلم أول العلوم الشرعية بالأزهر الشريف، والذي عاش طوال حياته لم يبخل عليهم بعلمه ووقته، فاهتمامه بشؤون القرآن الكريم وبشاشة وجهه وحبه للجميع ومحبته للطلاب وعدم التفرقة بين أحد منهم جعله محط تقدير من الطلاب.

كما قامت فتيات المعهد الأزهرية بالقرية أيضًا بارتداء خمارات سوداء، ليتشح المعهد بالسواد، ويخيم الحزن عليهن، ويقفن دقيقة حداد على روح المعلم لرد الجميل والعرفان لما عرفوه وتعلموه منه طوال رحلة تعليمهم.
طلاب الأزهر في قنا يودعون "المعلم النجيب" ويصطفون مسافة كيلو وفاءً له
طلاب الأزهر في قنا يودعون "المعلم النجيب" ويصطفون مسافة كيلو وفاءً له
طلاب الأزهر في قنا يودعون "المعلم النجيب" ويصطفون مسافة كيلو وفاءً له
طلاب الأزهر في قنا يودعون "المعلم النجيب" ويصطفون مسافة كيلو وفاءً له
طلاب الأزهر في قنا يودعون "المعلم النجيب" ويصطفون مسافة كيلو وفاءً له
طلاب الأزهر في قنا يودعون "المعلم النجيب" ويصطفون مسافة كيلو وفاءً له
طلاب الأزهر في قنا يودعون "المعلم النجيب" ويصطفون مسافة كيلو وفاءً له
طلاب الأزهر في قنا يودعون "المعلم النجيب" ويصطفون مسافة كيلو وفاءً له
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