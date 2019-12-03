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متهم ينهار باكيا أمام المحكمة بـ"حرق كنيسة كفر حكيم": هو أنا مش هروح تاني

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:11 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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طلب المتهم طارق إبراهيم أحمد زايد عيد وهو المتهم المعاد أوراق محاكمته من محكمة النقض الحديث إلى الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال نظر إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

فوافقت المحكمة بعد موافقة دفاعه. 

فقال المتهم الذي ظهر بملابسه العادية وليس ملابس السجن محاولا التماسك أمام المحكمة: "أنا مش عارف أنا جاي ليه النهاردة تاني، أنا فضلت محبوس 4 سنوات ولسه خارج بعفو رئاسي.. أنا مش هقدر آجي تاني أمي تعبانة".

فردت عليه المحكمة: "الكلام اللي هقوله مش هتفهمه أنت ليك محامي هيفهمك".

فانهار المتهم في البكاء قائلًا: "يعني انا مش هروح تاني؟". 

فأجابت المحكمة: " الله اعلم "، وأمرت أمن القاعة بإرجاعه داخل قفص الاتهام. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمون هم كل من عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي إسماعيل علي، كما حضر طارق إبراهيم أحمد زايد عيد وهو المتهم المعاد أوراق محاكمته من محكمة النقض وقامت المحكمة بضمه الي القضية بالجلسة الماضية.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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