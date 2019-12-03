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ضبط 5 طلاب في واقعة محاولة انتحار "فتاة الشرقية" بعد نشر صورها الخاصة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:10 م
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بوابة الفجر
إسلام علي
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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق بالشرقية، اليوم، القبض علي 5 طلاب بينهم طالبتين، علي خلفية إتهام مواطن لهم بالتسبب في محاولة إنتحار نجلته لنشر صور لها مع شاب علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، وتم إخطار نيابة مشتول السوق، برئاسة أحمد هشام، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور، أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام بلاغا من " إ م إ " 42 سنة عامل مقيم مشتول السوق، بقيام نجلته" ر" 17 سنة طالبة،بألقاء نفسها من أعلي سطح المنزل،مما تسبب في إصابتها بكسر مضاعف في الحوض وكسر مضاعف في الفخذ، وتم نقلها إلي معهد ناصر، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3008 إداري مشتول السوق لسنة 2019.

تبين أن الطالبة كانت علي علاقة عاطفية ب" معتز م ع" 17 سنة طالب ومقيم مشتول، وكان من المقرر أن يتقدم لخطبتها، إلا أنها فؤجئت بقيام " محمود ن ال" 17 سنة طالب، و" محمد م ج" 17 سنة طالب علي غفلة منها بتصويرها أثناء تواجدها مع "معتز" وقاموا بإرسال تهديد لها مع كل من " ه ن ال " 18 سنة طالبة، و" ض ن ال" طالبة، ونشر صورها علي الفيس بوك، وقاما بنشر صورها علي الفيس مما تسبب لها في ضرر معنوي كبير، حاولت علي أثر ذلك التخلص من حياتها بالإنتحار.

وتمكن ضباط مباحث مشتول السوق، برئاسة الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث مشتول السوق، ومعاونيه، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، من ضبط الطلاب الخمسة، علي خليفة إتهام الأب لهم 2 طلاب وطالبتين، وتم إحالتهم للنيابة العامة.
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