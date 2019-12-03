شاهد..٣٠ صورة من عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم

شيع منذ قليل، جثمان الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، إلى مثواه الأخير، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وخرجت جنازته من مسجد السيدة نفيسة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأهل والأقارب، حرصًا منهم على توديعه.



وكان من أوائل الحاضرين نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والمطرب حجازي متقال، والفنان محمد الشقنقيري، والفنان عبد الباسط حمودة، والفنان سيد زيان ومنير مكرم، والفنان محمود الليثي.





تفاصيل وفاة شعبان عبد الرحيم



وكان شعبان عبد الرحيم قد رحل عن عالمنا في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز ال 62 عام، بعدما تعرض لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري، وهناك صعدت روحه إلى بارئها .



لمحات من حياة الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم



ولد الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم في يوم١٥ مارس ١٩٥٧، بحي الشرابية بمحافظة القاهرة، واختار اسم "شعبان"نسبة إلى ولادته في شهر شعبان.



حفل شعبان عبد الرحيم في موسم الرياض





أحيا الفنان شعبان عبد الرحيم قبل وفاته بثلاثة أيام حفلاً غنائيًا ضمن حفلات "ليالي المحروسة" بموسم الرياض، وظهر في ذلك الحفل وهو جالس على كرسي متحرك، وكأنه أراد توديع جمهوره قبل رحيله،وبرر شعبان سبب غنائه على الكرسي المتحرك بإصابته بكسر في ساقه، وأنه طالب المسؤلين بالاعتذار عن الحفل، لكنهم أرادوا عدم تأجيله، وعندما وصل إلى مكان الحفل فوجئ بإحضارهم كرسي مخصص لي على لكي يستطيع الغناء.

