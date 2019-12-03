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الزمالك يحدد فترة غياب الونش عن المباريات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:07 م
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محمود الونش
محمود الونش
هاني عصام
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حسم الجهاز الطبي لنادي الزمالك فترة غياب محمود حمدي الونش مدافع الفريق عن المباريات بعد إصابته في مواجهة مازيمبي الكونغولي الأخيرة.

وخرج الونش مصابًا في لقاء مازيمبي خلال الشوط الأول من عمر اللقاء ونزل محمد عبد الغني بدلًا منه.

وخسر الزمالك أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وكان الونش تعرض للإصابة خلال مباراة مازيمبي الأخيرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت لصالح الأخير بثلاثية نظيفة.

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة: "الونش يغيب لمدة شهر عن التدريبات والمباريات بعد أن تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية".

ويخضع الونش لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرقية غدًا الأربعاء، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

تعرف على قائمة الشرقية لمواجهة الزمالك


أعلن مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، عن قائمة فريقه التي انتظمت في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك، المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وضمت القائمة 21 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنعم "مشمش"، إسلام أحمد.

خط الدفاع: حسن ماريو، محمود صلاح، عبدالله الشناف، سيد مدبولي، محمد صالح، أحمد صقر، أحمد السيسي

خط الوسط: فرج كمال، حامد فيصل، حمدي مسلم، عمر فتحي، محمود عبدالواحد، علي الجنايني، محمد محمود "تريكة"، محمد خيري، أحمد عبدالغني "غنوة"، محمود أنيس

خط الهجوم: حسن ربيع، ياسر إبراهيم.
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