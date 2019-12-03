المصريون يلقنون مذيع "الجزيرة" أحمد منصور درسًا على كذبه وتدليسه





ورد آخر: "بقى يا راجل يا نتن جايب فيديو قديم بيتكلم فيه على العيال اللي بتفجر نفسها، وقال عاوزين ينتحروا تقوم أنت تركبه على حادثة الانتحار من البرج دا انت عرة، ثم الناس بتنتحر في أمريكا بلد الحريات كل يوم دا بسبب السيسي برضه، روح شوف اللي في قطر بيتهانوا لدرجة الموت أحياء.. أسفخس".







أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا يستعرض تلقين عدد من المصريين درسًا للإعلامي أحمد منصور، مذيع فضائية "الجزيرة" ردًا على كذبه وتدليسه.حيث نشر "منصور"، تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: " السيسي تعليقا على تفشى ظاهرة الانتحار بين المصريين بسبب الفقر والبؤس والظلم يقول: "ناس بتنتحر هنعمل لهم إيه" وكأنه يقول للشعب اللى عايز ينتحر ينتحر.. أترك لكم التعليق على هذا الحاكم ومستواه وما أوصل اليه المصريين.وقام عدد من المصريين بالرد عليه قائلين: "هذا الفيديو قديم، واجتز من سياقه، والكلام كان فيه تورية ولم يقصد به الانتحار بمعناه اللفظي، يابن منصور كفاية تضليل الناس بتصدقك الله يخرب بيتك هتقابل ربنا إزاي؟، وقال آخر: "ياشيخ اتقي الله، الفيديو قديم عن الإرهابيين، مفيش أي ضمير، راعي أهل الولد"، ليعقب ثالث "أحمد منصور يخاطب عقول يعلم أنها محدودة التفكير لذلك يقدم لهم المعلومة على قدر عقولهم حتى يظلوا تابعين".