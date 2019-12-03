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نشرة حوادث "الفجر": المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"اغتيال النائب العام".. وقاتل زوجته بالهرم يمثل الجريمة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:58 م
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نشرة حوادث الفجر
نشرة حوادث الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، اليوم الثلاثاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

عاجل.. المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ"اغتيال النائب العام"
أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطره، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، والصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة، حيث قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب إليه من تهم، وللتفاصيل اضغط هنا.

"بداية كشف أثري".. تنقيب عامل وأبنائه يقودون لـ كنز في سوهاج
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار (قسم شرطة السياحة بسوهاج) بالتنسيق مع فرع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص (عامل "له معلومات جنائية" - مُقيم بناحية الضياع بدائرة مركز شرطة المراغة) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار فيها، وللتفاصيل اضغط هنا.

قتلها بسكين..المتهم يمثل جريمته أمام النيابة بالهرم
اصطحب فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، المتهم ويدعى "أمير" البالغ من العمر 34 عامًا بقتل زوجته وتدعى "مارينا" إثر خلافات زوجية بينهم، لمسرح الجريمة لتمثيل جريمته، وللتفاصيل اضغط هنا

عامل يحرر محضرا يتهم رئيس حي بالغردقة بصفعة على وجهه
حرّر عامل خدمات بحي شمال التابع لمجلس مدينة الغردقة، مساء اليوم الإثتين، بلاغًا بقسم ثان الغردقة، ضد رئيس الحي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب بصفعه على وجهه أمام زملائه بالحي، وللتفاصيل اضغط هنا

مجلس الدولة ينظر فتوى أثر التمارض على انقطاع خدمة الموظف
قال المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية تبحث موضوعا هاما بخصوص تمارض الموظف وانقطاعه عن العمل بدون عذر والتي تؤدى به إلى الفصل وإنهاء الرابطة الوظيفية بينه وبين جهة العمل، وللتفاصيل اضغط هنا.

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